Construir una identidad nacional a base de lengua y arqueología

Al final del siglo XIX, tras la pérdida de las colonias de ultramar, el diagnóstico parecía claro: el Estado español no estaba a la altura de los tiempos. Para dar respuesta a problemas estructurales que lo corroían y que no había forma de abordar —reclamaciones sociales, las de autonomía política en Cataluña, la corrupción endémica protegida por el turnismo— era necesaria una refundación. Para acometerla, como venía ocurriendo en otras democracias burguesas, uno de los desafíos era la invención de una nación moderna que tuviese máxima capacidad de persuasión y cohesión. Dicho con otras palabras: era fundamental crear e imponer un relato histórico desde las instituciones del propio estado y a través de ellas solidificar una nueva identidad nacional. La previa identidad dominante, ligada a la idea de imperio como fuente de legitimación no del pueblo sino de la monarquía, había dejado de ser operativa tras la derrota del 98.

Desde el estado, de entrada, las iniciativas adoptadas para rescribir el relato fundacional de la nación privilegiaron valores asociados a la resistencia heroica y el sacrificio por la patria. El caso ideal para ser convertido en lugar de memoria era Numancia. "Sin disputa, el acontecimiento más memorable de la España antigua es el sitio de Numancia, cuyas veneradas ruinas y cuyo heroísmo ya legendario constituyen una de las páginas más gloriosas de la historia patria". Lo escribió un senador en 1904 en un informe dirigido al Ministerio de Instrucción Pública para solicitar la construcción de un monumento conmemorativo de la gesta. Allí se presentó al cabo de un año Alfonso XIII para inaugurarlo. Su nombre aparecía junto a los jefes numantinos en una fusión política de pasado y presente. De acuerdo que después el monarca no apareció por las excavaciones, que realizaban arqueólogos extranjeros, y prefirió ir a cazar al paraje de Cidones, pero el objetivo nacionalizador se estaba cumpliendo: se atravesaba "un rebrote de nacionalismo científico, sustituyendo la línea argumentativa imperial por la exaltación de la independencia como eje del discurso narrativo".