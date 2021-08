Con los últimos balleneros del Planeta

He aquí una historia grandiosa. Grandiosa porque, siendo ancestral, es contemporánea. Porque, tratándose de una gran aventura, deja pequeño el género de aventuras. Y porque un escritor ha hecho una profunda inmersión en una tribu que hoy mismo sigue resistiendo ante la modernidad, una tribu más atenta a las voces de los antepasados de guardia que vigilan sus tentaciones de usar el móvil o las lanchas motoras y también el egoísmo, el expolio y la ambición desmedida para no romper el equilibrio de una forma de vida de siglos. Una gran crónica de la insumisión, una de esas historias que dejan a la globalización a los pies de los caballos. Grandioso.

El periodista norteamericano Doug Bock Clark, reportero de ProPublica y habitual de medios como The New Yorker, The New York Times o National Geographic, viajó hasta una isla perdida de Indonesia para vivir con los lamaleranos, una tribu de antiguos recolectores y cazadores que desde hace siglos caza ballenas de un modo artesanal para sobrevivir, para repartir y alimentar a todo el colectivo -incluidas viudas, ancianos o pescadores menos afortunados- y lograr el trueque de pedazos desecados con tribus de interior capaces de cultivar. El ciclo sería perfecto -vegetales a cambio de proteínas, jóvenes que cuidan de sus mayores, que a su vez les han dado todas sus enseñanzas- si no fuera porque el agua solo se consigue en un pozo lejano, porque la electricidad va llegando a cuentagotas y con ella, con las antenas y los móviles, va entrando un mundo de telenovelas que irradia espejismos de amor y riquezas en grandes ciudades lejanas que se tornan irreales en cuanto alguno prueba fortuna en Bali o Yakarta. Ahí les esperan jornadas maratonianas, contaminación o esclavitud, como cuando a la novia de uno de los protagonistas le ofrecen pagarle solo al término de dos años de servicio. En la vida moderna puede haber lavadora, pero no hay libertad.