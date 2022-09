El momento propicio para mirar al espacio

"Claro, hay muchas formas de exploración, pero a mí me atraía mucho el espacio porque yo creo que era lo más desconocido de todo"

"Determiné que yo quería pertenecer a ese equipo. Yo decía: ´¡Qué suerte tiene esta gente!´. Porque fue una generación muy específica que tuvo que nacer en el momento adecuado y estudiar ciencias, y de repente salió todo lo del programa Apolo", prosigue. "Entonces, yo los miraba con un poco de envidia a todos ellos".

La envidia, en efecto, se convirtió en determinación, y muy joven partió de Madrid hacia Estados Unidos con la meta clarísima de trabajar en la NASA y ser astronauta.

"Y mira, ahora he tenido yo la suerte de estar involucrado en lo que es el siguiente paso en la exploración espacial. Es increíble", celebra García Galán, quien realizó estudios de Ingeniería Aeroespacial y Ciencias del Espacio en el Instituto Tecnológico de Florida.

Las condiciones están puestas para pensar en vivir en la Luna

A la pregunta de si la humanidad logrará convertirse en una especie interplanetaria, el ingeniero español responde, sin titubeos, que está convencido de que así será. En parte por ese inmenso apoyo generalizado que percibe por parte de Estados Unidos hacia tal causa.

"Es increíble. Es una de las pocas cosas en las que, por ejemplo, en la política hay consenso; todos los partidos quieren apoyar", apunta García Galán, aunque también destaca el impulso que hay en Europa, y sobre todo lo que desde distintas iniciativas privadas se está fomentando.

"Entonces, yo estoy convencido de que entre lo que estamos haciendo y liderando nosotros, la NASA lo liderará, pero yo creo que todo el mundo lo seguirá".

Sin embargo, este nuevo esfuerzo por volver a la Luna y viajar más allá no parece desprovisto de las mismas críticas -persistentes desde hace medio siglo- sobre por qué invertir recursos financieros y humanos en algo así cuando aquí en la Tierra persisten necesidades urgentes de resolver.

Por qué, por ejemplo, destinar miles de millones de dólares para enviar a unos maniquíes en un viaje de seis semanas, ida y vuelta, a la Luna, cuando un continente como África lidia por inmunizar a su población contra la aún vigente pandemia de Covid-19.

Cuestionamientos que García Galán no comparte, y ante los cuales responde: "Yo creo que no podemos permitirnos no hacerlo, porque lo que resuelve esos problemas es el progreso, es la innovación, es la tecnología. Si no trabajamos en esas cosas, no vamos a poder avanzar en ninguno de esos aspectos", subraya el ingeniero espacial, resaltando cómo el programa Apolo derivó en una revolución de la computación y las comunicaciones.

"Si no innovamos y no intentamos avanzar, nunca vamos a poder resolver todos los problemas que hay, y siempre va a haber problemas de algún aspecto u otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir en soluciones, no simplemente mitigar lo que es el resultado de esos problemas".

Artemis y toda la innovación y tecnología que será necesario desarrollar constituirá un tsunami de apoyo aquí en la Tierra, estima García Galán, quien aprovecha para enviar un mensaje a las generaciones más jóvenes interesadas en el espacio.

"Durante las siguientes dos o tres décadas vamos a estar viviendo en la Luna; vamos a estar diseñando cómo volver a la superficie, cómo quedarnos ahí a vivir. Y después empezaremos a diseñar los sistemas para ir a Marte.

"Entonces, no hay mejor momento para perseguir esos sueños que ahora", exhorta el español. "Creo que tenemos esa suerte, no sólo yo -que estoy a la mitad de mi carrera-, sino todo el mundo que está ahora mismo empezando. Están en una posición genial para involucrarse en esto".