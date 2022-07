Las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad

La investigación, publicada en la revista científica Science Advances, se apoya en una serie de experimentos con parejas de amigos. Usaron una nariz electrónica equipada con sensores capaces de detectar y clasificar la composición química de los volátiles para elaborar un perfil de 40 personas que formaban díadas. Su aroma también lo tuvieron que oler olfateadores humanos. En ambos experimentos, observaron que los amigos tenían perfiles más similares entre sí que con los demás participantes.

El olor juega un papel relevante en las sociedades agrícolas y de cazadores y recolectores, donde han desarrollado vocabularios para lo que se llama olores comunes"

juega un papel relevante en las sociedades agrícolas y de cazadores y recolectores, donde han desarrollado vocabularios para lo que se llama olores comunes" Gün R. Semin

Pero oler igual podría deberse a que los amigos pasan más tiempo juntos, comen lo mismo o viven experiencias o en espacios comunes. Es decir, la amistad y el entorno provocarían que olieran de forma similar y no que sean los aromas los que forjan la relación. Para determinar qué fue primero, los autores del estudio ya tuvieron en cuenta este riesgo al diseñar su investigación: solo seleccionaron a amigos que habían tenido un flechazo, esas amistades que se forman casi desde el primer momento. Lo explica Inbal Ravreby, principal autora del estudio: "Reclutamos a una veintena de parejas de amigos a primera vista porque presentan algo distintivo: las personas enseguida saben si conectaron o no, a diferencia de la amistad en general, donde los límites entre un amigo y un conocido, por ejemplo, pueden ser ambiguos". Pero, aún más importante para Ravreby era "entender si había realmente esa química". Y el olor no es otra cosa que volátiles químicos. "Por esta razón, la amistad a primera vista parecía ser una gran candidata, ya que las personas inmediatamente sienten química con alguien, de una manera que a veces sentimos casi mágica e inexplicable", concluye.

Así que le dieron la vuelta en el último experimento. Esta vez seleccionaron a decenas de personas que no se conocían entre sí. Tuvieron que jugar a una versión del juego del espejo, en el que uno tiene que repetir lo que hace el otro. Usado en psicología, es una forma de medir la mejor o peor conexión en las interacciones sociales. Vieron que aquellas personas que mejor puntuaron en el juego compartían también perfil odorífero. De hecho, la nariz electrónica pudo adivinar en un 71% qué parejas funcionaron mejor. Esto mostraría que el olor corporal contiene información que permite predecir la calidad de las interacciones sociales entre extraños.

¿Significa esto que las personas con olores más diferentes no pueden ser amigos? "Nuestros resultados sugieren que es menos probable que conecten entre ellos, que surja una amistad instantánea".