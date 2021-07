A sangre fría en versión femenina

Desde que Eva mordió la manzana, o eso dicen, las mujeres han sido retratadas aquí y allá como chifladas, manipuladoras, malévolas y propiciadoras de todo tipo de apocalipsis. En especial, en la ficción —las femme fatales que arrastran al hombre a la perdición—, donde el perfil sigue en alza, pese a los cada vez más serios y didácticos intentos por educar al espectador en lo contrario, como ocurre en Dead To Me. En esta serie de Liz Feldman para Netflix sobre dos amigas, asesinas no necesariamente por accidente, se alecciona sabiamente sobre las trampas del lenguaje y la facilidad con la que a una mujer se le da por loca.

En cualquier caso, mientras la ficción las cree capaces de cualquier cosa, la realidad no. “Cuando las mujeres empiezan a matar a personas de carne y hueso, nos mostramos reacios a aceptarlo”, apunta la experta en asesinas en serie Tori Telfer. “A una mujer se la considera incapaz de matar a propósito. Solo se nos ve capaces de cometer homicidios de tipo expresivo-impulsivo, es decir, en defensa propia, en un arrebato de furia, o en un ataque de histeria; nunca se considera que podamos llevar a cabo homicidios de tipo instrumental-cognitivo, es decir, planificados, premeditados, a sangre fría”, prosigue Telfer. ¿Es así? Lo es.