80 años de Bob Dylan: sus ´temazos´ que no son clásicos

Bob Dylan está a punto de cumplir 80 años. El próximo 24 de mayo será el día que celebrará sus ocho décadas de existencia, de las cuales lleva más de medio siglo como músico profesional, desde que en enero de 1961 viajó a Nueva York con el fin de cumplir su sueño de ser artista. Un sueño que le ha llevado mucho más lejos de lo que nunca imaginó: no había cumplido ni los 30 años cuando ya era un líder musical indiscutible de su tiempo, una referencia artística e intelectual tan importante que muchos cargaron sobre su espalda el peso de toda la generación de los sesenta. Desde entonces, Dylan no ha hecho más que huir de su mito en vida y labrarse una impresionante carrera de más de 40 discos.

Con motivo de este cumpleaños, proponemos un recorrido por algunas de las mejores canciones de Bob Dylan que no son clásicos. Composiciones con la gran marca de su autor, pero que no suelen recogerse en sus recopilatorios de grandes éxitos (un concepto que en Dylan no funciona ni es tan real como en otros muchos cantantes de pop y el rock). No fue nunca Dylan un músico de hits, aunque un buen puñado de sus canciones hayan formado parte de la banda sonora de su país, muchas de ellas convertidas en himnos imperecederos. Si en algo es top, es en ser uno de los artistas más versionados de la historia. Buena parte de este vasto catalogo sonoro forma parte del acervo cultural norteamericano, pasando sus canciones como antorchas de generación en generacións comerciales ni modas.