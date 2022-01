1922, el año de la revolución cultural

"¿Quién pregunta, por ejemplo, si la Crítica de la razón pura fue escrita en el año mil setecientos tantos o en el mil setecientos cuántos?".

Así respondía Ludwig ­Wittgenstein a Bertrand Russell cuando, en 1920, se enteró de que habían rechazado una vez más publicar su Tractatus logico-philosophicus. Tenía 32 años y estaba convencido del valor de su obra: "Creo que he solucionado definitivamente nuestros problemas". Se refería nada menos que a los problemas que la filosofía arrastraba desde hacía siglos. Por eso no le importaba si el libro aparecía "20 o 100 años" después. Lo que no estaba dispuesto era a pagarse él la edición: "Escribirlo ha sido asunto mío; asunto del mundo es ahora aceptarlo por la vía usual". El dinero, por supuesto, no era un problema: Wittgenstein pertenecía a una de las familias más ricas de Europa. El problema era, lo dijo él mismo, su propia "arrogancia" y la convicción de que la comunidad filosófica no estaría a la altura de esas escasas 100 páginas. Entre los que no comprenderían nada estaban los catedráticos de universidad en general y, dolorosamente para él, uno en particular: su admirado Gottlob Frege, gran pope de la lógica matemática. "No entiende ni una palabra de mi trabajo y ya estoy agotado de darle explicaciones", escribió en otra carta.