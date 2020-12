Suma Interjet 50 juicios laborales

Ciudad de México.

Un total de 50 empleados de Interjet presentaron igual número de demandas contra la aerolínea por despidos injustificados o negativa de pago de finiquitos que suman alrededor de 11 millones de pesos.

Las demandas fueron presentadas entre agosto y octubre pasados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se espera que las primeras audiencias sean fijadas en marzo o abril del 2021, ya que por la pandemia, los procesos enfrentan retrasos, dijo Óscar Portocarrero, director del despacho Portocarrero Mena y Asociados y representante legal de los trabajadores.

Del total de demandas, aproximadamente el 70 por ciento fueron presentadas por despidos injustificados y el 30 por ciento restante por aquellos que exigen finiquitos que fueron pagados después de que presentaran su renuncia.

SUS DERECHOS

Por liquidación, los empleados tienen derecho a un pago equivalente a tres meses de salario, prima de antigüedad, entre otros beneficios, describió Portocarrero.

Asimismo, deben recibir el recurso que tenían ahorrado en la caja de ahorro de la empresa, el cual tampoco les fue dado.

"Se está tornando oscuro el panorama, desgraciadamente (Interjet) no ha tenido intención y pensamos que sí se va a quiebra esta empresa no tiene ningún bien, los aviones son rentados, el equipo es rentado, el edificio sede es una concesión. Nosotros tenemos bien claro que quizás no se obtenga nada y el despacho no gane nada, pero lo que estamos haciendo es velar por los derechos de los trabajadores", declaró.

Pese a ello, Portocarrero confió en que los trabajadores tienen a su favor la ley, pues tienen prioridad en el pago de deudas de la aerolínea.

RECLAMOS LEGALES

"A final de cuenta reclamamos algo que no está fuera de contexto, sólo derechos que tienen reconocidos los trabajadores en ese aspecto", aseveró.

Asimismo, aclaró que las demandas son individuales, ya que el sindicato que representa a los empleados, la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), es el único facultado para emprender una demanda colectiva de trabajo.

Portocarrero señaló que también hay 120 empleados de Interjet que fueron despedidos o no les han pagado prestaciones y que analizan presentar una demanda, que se sumarían a las que ya fueron interpuestas.