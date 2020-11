Suma a reinas ... en su contra

Ciudad de México.

La acusación pública que la modelo Sofía Aragón hizo contra Lupita Jones, directora del certamen Mexicana Universal, sirvió como referente para que otras reinas de belleza se unieran en contra de la Miss Universo 1991.

En el pasado muchas controversias han envuelto la carrera de Jones como preparadora de las representantes de México a nivel internacional. En cuanto Aragón, quien es reina actual, declaró que sufrió violencia simbólica por parte de Lupita, y la sinaloense Denisse Franco, quien fue reina del mismo concurso en 2017 salió a apoyarla.

"Yo también les puedo decir que las cosas no son tan fáciles como las hacen ver", afirmó Franco.

Ahora otras modelos se han sumado a la causa, sobre todo después de que Jones hiciera público un video donde arremete contra Sofía Aragón y habla despectivamente de otras reinas que han sido parte de la organización, señalando que algunas son "drogadictas", "borrachas" y más calificativos sobre su pasado.

Ximena Navarrete, quien fue Miss Universo 2010 y no tiene una buena relación con Jones, publicó una indirecta que dejó ver su apoyo a las reinas de belleza.

"Ojalá siempre cuidemos nuestras palabras y adjetivos calificativos para referirnos a las demás mujeres", escribió Navarrete.

La regiomontana Cynthia de la Vega, que en 2011 fue Nuestra Belleza Mundo México, renunció al puesto por presión de Jones. Habló a través de Instagram sobre la situación. "Eso es algo que me sucedió muy similar hace 10 años", aseguró de la Vega.

"Siento que se hace justicia, yo fui amenazada literal junto con mis papás en su oficina (de Lupita), por ella, pero me queda la lección de que tiempo al tiempo y que para los hijos de Dios siempre la verdad sale la luz y espero que en esta ocasión a diferencia de cuando me tocó a mí, las reinas alcen la voz".

La jalisciense Nebai Torres incluso realizó un Instagram live junto a Sofía Aragón en el que dejaron claro que no serán parte de un pleito de contestaciones. Nebai contó por primera vez su situación cuando en 2018 no entregó la corona a la siguiente reina porque no fue apoyada económicamente para asistir a la premiación.

"No se comunicaban conmigo. Ya después me dicen ´A ver si vienes o no´. Y yo les dije, ´¿cómo que si voy o no?´ Y me dijeron, ´pues es que no hay presupuesto´. Se pagó para traer a Marien, la Miss Internacional, entonces no hay presupuesto para ti", relató.

Finalmente Paola Torres, quien fue Miss Earth México 2019, también se solidarizó con sus compañeras.