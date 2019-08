Sufre niño de 4 años ataque de ciempiés. Por fortuna no es de gravedad

Nuevo Laredo, Tam.- Un menor de 4 años se encontraba jugando en su casa cuando fue atacado por un ciempiés, que lo mordió y se adhirió con las patas en uno de sus brazos. Sus padres, al escuchar su llanto y percatarse de que el insecto lo atacó, lo llevaron de inmediato al Hospital General.

Los médicos lo enviaron pronto de vuelta a casa, tras determinar que el veneno no alcanzó a traspasar los tejidos de la piel.

Aunque la mordedura de un ciempiés es dolorosa, causa hinchazón y enrojecimiento, Filiberto Martínez Cuéllar, epidemiólogo, dijo que no provoca daños significativos, pero advirtió que las personas que padecen de alergias a los insectos pueden presentar reacciones severas.

En otras palabras, el veneno, capaz de matar a un ratón tres veces más grande que un ciempiés, no causa daños severos a los humanos, aunque sí es muy doloroso.

Comentó que este insecto no alcanzó a inocular completamente al menor, sólo le causó una quemadura química, atendiéndosele y dándose de alta para continuar su recuperación en casa.

Señaló que este es el primer caso que se presenta en esta temporada; sin embargo, hay ocasiones en que los pacientes llegan al hospital con los síntomas parecidos, pero sin saber que les picó.

"Aquí nos llegan con el pie hinchado, con la quemadura, como ya dijimos, química, pero no han sido de gravedad", explicó Martínez Cuéllar.

Destacó que por las altas temperaturas este tipo de insectos y las arañas, alacranes e incluso las víboras salen de sus madrigueras en busca de alimento, por lo que es importante que los padres de familia estén al pendiente de los niños, ya que por su edad, no saben medir los peligros y todo tipo de animales les llega a llamar la atención y si tratan de tocarlos, pueden ser agredidos.

"Este año no hemos tenido muchos incidentes de este tipo, el año pasado si mal no recuerdo fue un alacrán, pero nada grave, y una víbora de agua, por lo que no es tan grave como la de cascabel", comentó Martínez Cuéllar.