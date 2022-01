Sufre de depresión

"Llegó un momento en el que no quería ver a nadie, no quería salir, todo lo que respiraba era dolor, tristeza, melancolía, y una de esas tardes después de estar encerrado semanas y meses me llegó la reflexión de qué en el caso de mi madre, ¿qué le haría feliz a ella?, pues verme como me veía, en un piano, una guitarra, haciendo música, mi padre igual, mi hermano igual".

Su madre, Gabriela Yáñez, tenía 92 años al momento de su muerte, y su hermano Juvencio, 71. Los meses posteriores a estas pérdidas, el cantautor de temas como "Terrenal", se puso a hacer eso que siempre ha amado: música.

"De alguna forma canalizo mis emociones en las canciones, parece que ellos vinieron a darme mucha luz porque en un estado de dolor como el que estaba, escribí muchas canciones de amor, eso es algo que no es fácil de hacer porque si yo estoy triste compongo cosas tristes y en este estado he hecho canciones en las que elevo mi oración sin cuestionamientos al cielo".

A varios meses de la partida de su madre, también recordó que fue él quien la cuidó por muchos días, sin saber que estaba contagiada.

"Yo alimenté a mi madre sin saber que tenía el mal, no me contagió mi madre, ¿eso cómo te lo explicas?, mi enfermedad fue el dolor que me rebasó, que me hizo no querer ver a nadie, encerrarme, que me hizo dejar el gimnasio porque yo a mis 61 voy, pero hay que aprender del dolor para potenciar el amor".

Lo bueno, dice, es que no pensó en el suicidio. "Yo bendigo a dios por esta vida y por las que vienen", agregando que él cree en la resurrección, y más allá de cualquier ideología, considera que "esta vida es para aprender".

"Yo en este momento tengo solamente agradecimiento a Dios porque me dio a una madre maravillosa, un hermano extraordinario y un maestro que me enseñó mucho como Manzanero".

El producto de estos meses de trabajo, de dolor, de aprendizaje y de sanación se verá materializado a través de próximos lanzamientos.

"Ahora les puedo adelantar algo, acabo de hacer un dueto con Alejandro Lerner de un tema que es de los dos, quedó increíble, trabajé con Aleks Syntek, hicimos unas lindas canciones, haré un dueto con Alex Lora, estoy produciendo 8 discos, estoy lanzando a mi hija Doménica y estoy por lanzar sin duda uno de los discos más poderosos que va a tener Fato por todo lo que ha implicado este dolor y este encierro".