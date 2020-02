Sufre amenaza de ataque el ITA No. 6

Altamira, Tam.- En el Instituto Tecnológico de Altamira Número 6 se mantiene en protocolo de alerta, toda vez que un presunto alumno amenazó con perpetrar un ataque al plantel este jueves o viernes debido a que tiene rencor en contra de algunos profesores.

Por ello, elementos de la Policía Estatal se instalaron en las afueras de la institución desde la mañana de este jueves a fin de garantizar la seguridad.

El director del plantel Miguel Ángel Villar Morales, informó que se trató de una amenaza virtual que perpetró a través de las redes sociales un presunto alumno del cuál desconocen quién es.

"Es fundamental que la autoridad competente nos apoye en la vigilancia del plantel... Es la primera ocasión en que esto sucede y bueno hemos pedido la intervención de la autoridad policíaca para tranquilidad de todos los que conformamos el plantel", expuso.

En dicho plantel, los elementos de la Policía Estatal implementaron un operativo mochila, el cual consiste en revisar los útiles de los estudiantes universitarios, ello para descartar cualquier ataque.

Indicó que se trata de un presunto estudiante de nombre Sabas Cruz, mismo que no lo tienen registrado en la matricula escolar.

TURNAN CASO A LA CIBERNÉTICA

Señaló el director que este caso ya fue turnado a la Policía Cibernética a fin de que se dé con el paradero del responsable, pues se presume que se trata de un perfil falso en la red social Facebook.

El presunto alumno señala en la red social que haría daños a los profesores y alumnos que lo trataron mal, "estoy muy enojado y ya no aguanto más a mis maestros y compañeros y he decidido castigarlos de la peor manera, ya que ya no aguanto más", citó en el texto en la red social.

Por último Villas Morales precisó que las actividades en el plantel se desarrollan de forma normal.