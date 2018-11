´Sufragan´ las niñas, niños y adolescentes

viviana.cervantes@elmanana.com

Grupos de niñas, niños y adolescentes de 6 a 9 años, de 10 a 13 y adolescentes de 14 a 17 años comenzaron a participar en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 que organiza el Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de entregar documentos de análisis a legisladores y gobernantes en los temas de bienestar social o derechos humanos.

Entre los distritos 02 y 09 que abarcan a Reynosa se colocaron un total de 167 casillas en plazas, parques, centros comerciales y establecimientos de recreación.

Los primeros en votar acudieron a los módulos frente a la Presidencia Municipal, la pregunta "¿Te sientes bien en el lugar donde vives?" fue la de mayor polémica. "No me siento tan gusto en esta sociedad donde vivo, no puedo salir a la calle sin miedo a que me pase algo y no puedo expresarme si miedo a que me pase algo yo creo que este es un país que tiene una libertad de expresión y deberían de respetarlo sin temor" mencionó una adolescente.

En el cuestionario también se colocó la pregunta "¿En cuál lugar sientes más seguridad?", a quienes participaron se les pintó el pulgar con tinta negra para simular el ejercicio democrático de elección popular. "Al final nos dijeron que queríamos ser de grande, yo escribí que maestra, nosotros somos quienes podemos cambiar a la sociedad, quienes podemos hacer un cambio espero que si nos escuchen" dijo Natalia una niña de 10 años.

La discriminación e igualdad

En la octava edición de este ejercicio a nivel nacional se decidió hacer énfasis en la discriminación que viven los menores en las escuelas, entorno social y en algunos casos familiar, en las papeletas venían preguntas como "¿Quienes pueden jugar con muñecas?, "¿Las personas con las que vivo son?".

El periodo de participación se mantendrá abierto hasta el 25 de noviembre.

Los interesados deberán ubicar las casillas a través de la página www.ine.mx, también pueden descargar una aplicación para votar en linea.

Busca INE personal

El distrito 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene activa la convocatoria en búsqueda de capacitadores/asistentes electorales y supervisores rumbo a la jornada electoral del 2019, en la que se renovará el Congreso del Estado.

De acuerdo con Federico Ochoa Cepeda, consejero presidente podrán participar aquellos quienes no tengan afiliaciones políticas, cuenten con disponibilidad de horario y estén interesados en aportar al proceso democrático. "La convocatoria se abrió desde el pasado 8 de noviembre y se mantendrá hasta el 23 de noviembre, en este periodo se darán platicas de inducción a los aspirantes y posteriormente se les realizará exámenes, para que el 17 de diciembre se publican los resultados de quienes acreditaron las entrevistas y quienes fueron los seleccionados".

La oferta laboral en este distrito es de 120 capacitadores/asistentes electorales y 9 supervisores, el primer grupo trabajará del 22 de enero al 15 de junio con un salario mensual de 10 mil 191 pesos, mientras que el segundo grupo se contratará del 16 de enero al 15 de junio con una remuneración de 12 mil pesos.