Spice Girls: Juntas nuevamente

Se informa que la madre de éste, Victoria, invitó a sus ex compañeras de la banda.

El medio The Sun On Sunday publicó que Emma Bunton, Mel C, Mel B y Geri Horner han recibido sus invitaciones y esperan con ansias el gran día.

Una de las fuentes cercanas a la chicas comentaron: "Fue una invitación encantadora y las chicas están muy emocionadas de asistir" y agregó: "Será la primera vez que ellas estén juntas socialmente en mucho tiempo, por lo que están ansiosas de tener la oportunidad de ponerse al día".

No se sabe si las Spice Girls será uno de los grupos que actuarán el día de la boda, la misma que se llevará a cabo el 9 de abril. La revista The Sun afirmó que los hermanos de Brooklyn, Romeo de 19, y Cruz de 16, serán los padrinos de boda, mientras que el hermano de Nicola, Brad, será su dama de honor.

Brooklyn, 22 años, y Nicola, de 27, decidieron casarse en una de las mansiones del magnate multimillonario Nelson Peltz.

La propiedad está valorada en 90 millones de euros, y cuenta con jardines espectaculares y vistas al mar, es considerada como una de las mansiones más valiosas de Estados Unidos.

Se cree que la lista de invitados está repleta de estrellas que incluyen a Gigi Hadid, Nicole Richie, y los amigos de la familia Beckham, Gordon y Tana Ramsay.

Además, se especula que Vogue tendrá los derechos exclusivos de la boda.

El padre de Brooklyn, David, pronunciará un discurso durante la ceremonia, y se espera que actúe como maestro de ceremonias.

Al ser una boda muy exclusiva, se ha empleado un muy preparado equipo de seguridad, el cual estará a un lado de la familia para mantenerlos a salvo y advertir a los invitados no deseados.

La pareja ha comentado que estaría casado desde hace mucho si no fuera por la pandemia del coronavirus.

Los jóvenes están comprometidos desde junio del 2020, pero han salido oficialmente desde octubre del 2019.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.