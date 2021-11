"Soy el dios del rating": Alfredo Adame

A pesar de estar envuelto en polémicas, como recientemente pasó tras perder la demanda por daño moral que interpuso su ex Diana Golden en su contra, esto no le ha afectado, pues asegura que las ofertas de trabajo siguen.

El histrión recientemente participó en el programa "Perdiendo el juicio", al que fue invitado por el productor Memo del Bosque por ser el "mexicano que más madres ha mentado". Pero además asegura que recientemente le hablaron de Televisa y vienen proyectos en puerta.

"Necesitan rating y ventas y así me lo dijeron, 'te necesitamos, ¿quieres que te activemos?'", asegura.

Pero si no se da en la televisión nacional, donde llegó a protagonizar telenovelas como "De frente al sol" (1992) explica que tiene ofertas en el extranjero.

"Para el año que entra hay varias telenovelas (en Televisa) donde me están contemplando a ver si sirvo para el personaje y si no, no pasa nada, también me llamaron de Argentina para una telenovela, de Estados Unidos para un programa de televisión y trabajo no me va a faltar", comenta el histrión.

Recientemente compartió con EL UNIVERSAL que no tiene bienes porque todo lo dejó a su hija, pero para Adame, que este año también entró en la política como candidato a diputado federal por el Distrito 14 de la Ciudad de México con el desaparecido partido Redes Sociales Progresistas, no hay problema en caso de que no genere ingresos, y él lo explica:

"Lo mejor de todo es que a mi hija la heredé en vida con mucho y mi hija me va a mantener de aquí que me muera", asegura.

Con quienes ya no tiene contacto ni espera tenerlo es con los hijos que tuvo como parte de su relación con Mary Paz Banquells, hija del actor Rafael Banquells y con quien estuvo casado por 27 años.

"Con mis hijos nada, no los conozco, no los tengo, mi única familia son Vanessa Adame Castillo y mis nietos María José y Santiago, yo no tengo otros hijos y no tengo herederos ni absolutamente nada ni quiero tenerlos, ninguna relación", enfatiza.