Son viejos conocidos

Yildirim, quien busca ser el primer campeón en la historia de Turquía, tuvo de frente al considerado mejor peleador libra por libra, quien por cierto dice que debe tener cuidado con la fortaleza del rival.

Avni no pelea desde febrero de 2019, cuando "Mr Robot" perdió en una polémica decisión con Anthony Dirrell.

"Me siento afortunado por pelea aquí en Miami, y agradecido con los Delfines de Miami.

"Yildirim es un peleador fuerte, aguerrido y siempre sale a dar todo en el cuadrilátero y hay que tener cuidado con su fortaleza", expresó el tapatío. El equipo del europeo-asiático sabe que tienen todo en contra, pero no pierden la esperanza de dar la sorpresa.

"No entiendo porqué la gente no confía nada en Avni. Quizá no han visto el mismo boxeador que yo he visto. Avni no tiene nada que perder y mucho que ganar. Sí creo que podemos estremecer al mundo", reiteró Ahmet Öner, promotor de Yildirim.