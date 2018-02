"Sólo quiero ser un buen padre'': Danny Trejo

Danny Trejo tiene 73 años y desde 1985 su rostro ha sido el de villanos, tipos rudos y fuertes que no le huyen a la pelea. Sin embargo, estos papeles ya están alejados de lo que personalmente es.

"Sólo quiero ser un buen padre, no me importa lo demás. Las películas son divertidas y es lo que hago pero toda mi vida sólo he querido ser un buen padre y un hombre que ayude a su comunidad", dice el actor en entrevista vía telefónica.

Trejo es padre de cinco hijos y a pesar de su pasado con las drogas y sus problemas con la justicia (estuvo en prisión en los años 50), ha logrado crear un legado en la industria del cine internacional.

Al californiano, de ascendencia mexicana, lo consideran el primer anti héroe latino y es así como hizo suyo a "Machete" en mancuerna con Robert Rodríguez. Desde que comenzó a trabajar, no hay año que no haya participado en alguna película o serie de televisión.

En 2010, por ejemplo, actuó en 20 producciones, mientras que en 2017 estuvo en nueve proyectos. Su trabajo le ha acumulado 15 millones de dólares en su cuenta bancaria y lo mismo hace comerciales, conducciones de eventos que conferencias con jóvenes sobre diversos temas.

Durante su carrera actoral, Trejo ha interpretado a personajes que tienen un diestro uso de armas, y el actor recuerda esas experiencias.

"Me divertí mucho haciéndolo (aprendiendo sobre el uso de armas). Cuando Robert Rodríguez me preguntó si lo haría, dije que absolutamente sí, fue muy divertido trabajar con todas estar armas y grabando y entendiendo todo a su alrededor".

Con esa habilidad y las facciones de todo un villano, fue elegido para conducir el programa "Hombres de armas" de History Channel, que estrena hoy a las 21:00 horas.

La producción de ocho episodios hará un recorrido por el mundo de las más famosas y efectivas armas desarrolladas desde tiempos inmemoriales en China, la India y África, entre otros lugares, mostrando con espectaculares proezas su letal poder.

En cada episodio, un equipo de expertos artesanos reproducirá hábilmente armas y armaduras, utilizando la tecnología que habría estado disponible en el momento histórico en que fueron creadas originalmente, para luego probar sus capacidades y permitirle a la audiencia ver de primera mano el funcionamiento y cuan mortíferas pueden ser.

En el programa, Trejo ahondará sobre el uso de las armas en la historia. El tema también abre la oportunidad de debatir sobre el uso de estos artefactos hoy en día.

"Estas armas (las del programa) te permitían combatir y te enfrentabas a cinco u ocho personas, las armas de hoy matan a muchas personas, muchas al mismo tiempo. En realidad este programa es muy interesante y es como una lección de historia, con un profesor muy gracioso y no es para nada aburrido".

Eso sí, asegura que no se hará promoción alguna al uso de armas.

"Porque usamos espadas y cuchillos y cosas que sería complicado para matar a mucha gente, no son armas de destrucción masiva, son armas de solían usarse hace mucho tiempo; cómo se construye una katana y otro tipo de cosas", expresó.

La serie cuenta con la participación de Illya Alekseyev (Forged in Fire) y la actriz de acción experta en artes marciales, Crystal Santos.