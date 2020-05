Solicitan comerciantes intervención municipal

Río Bravo, Tam.- Un grupo de más de 60 tianguistas, quienes desde inicios de semana amagaban con reactivar labores este viernes, se presentaron la tarde del jueves, a solicitar la intervención de las autoridades municipales, pues aseguran, ya no tienen con qué mantener a sus familias, luego de la cuarentena impuesta por la Secretaría de Salud de Tamaulipas con motivo de la pandemia de coronavirus.

Fue alrededor de las 16:00 horas, que tianguistas y vendedores en pulgas, arribaron al Palacio Municipal, para pedir la intervención del alcalde Carlos Ulivarri, para poder retomar labores.

Los inconformes con la cuarentena impuesta por el Gobierno del Estado, estaban liderados por el líder de vendedores, Salvador Pedraza Hernández y otra persona de nombre Regino.

Luego de haber sido atendidos por las autoridades locales, el dirigente Salvador Pedraza, comunicó a los inconformes que "no se va a poder poner", agregando: "lo que logramos es que los taqueros que habían retirado, a los que les habían dicho que no iban a poder trabajar, se van a quedar, los que están vendiendo comida, de eso no ha problema, van a seguir trabajando", tanto vendedores de comida, aguas frescas, eloteros, sentenció.

Regino agregó "lo que son los tianguis en cuestión de ropa, en cuestión de tenis, no se va a poder", pero agregó que les prometieron que "el día 19, si vemos que la curvatura esté bajando, existe la posibilidad, más no nos lo aseguró, de que si vayamos a abrir todo el resto de los locales".

Añadió que sí recibieron la confirmación, de que no habrá decomisos de mercancías por parte de las autoridades locales, pero les remarcaron que "si no es esencial, no pueden estar en la vía pública", en alusión a las actividades comerciales y de servicios permitidas durante esta contingencia sanitaria.

Regino añadió que "vamos a tener otra reunión (con autoridades municipales) el 19 (de mayo) a medio día", para en base a los datos que arroje la situación de la pandemia, poder "abrir todos los tianguis".

Madres de familia exclamaron, "no queremos la ayuda, queremos trabajar" en alusión al programa estatal de 3 mil pesos para micro-comerciantes, el cual no ha llegado.

La inconformidad, prevaleció ante las prohibiciones subsistentes impuestas por Coepris y Policía Estatal, para poder retomar sus ventas, pues si bien no hay coacción por parte del municipio, "va a haber operativos de Coepris", espetó Regino, quien conminó a sus compañeros a esperar el día 19.

Micro-comerciantes acordaron solo esperar hasta el 19 del presente.