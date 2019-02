Sirven silbatos para alertar

Las autoridades se justifican diciendo que no hay denuncias cuando realmente las cosas están pasando, son reales, no queramos tapar el sol con un dedo . Nury Romero Santiago, regidora maderense

Madero, Tam.- Luego de que la asociación civil Frente, Derecho, Justicia y Libertad ha entregado miles de silbatos para alertar, éstos han dado buenos resultados, pues se conocen entre 8 a 9 casos en los que mujeres han evitado ser víctimas del delito.

Nury Romero Santiago, presidenta de la organización y regidora de la comuna maderense, dijo que son los reales los intentos de secuestros de mujeres y jovencitas en los últimos días, situación que pone en alerta a la ciudadanía del sur de Tamaulipas.

"Las autoridades se justifican diciendo que no hay denuncias cuando realmente las cosas están pasando, son reales, no queramos tapar el sol con un dedo", precisó.

Refirió que muchas veces las autoridades de procuración de justicia no tienen registro de los casos, dado a que no hay la cultura de la denuncia, por lo que exhortó a los ciudadanos que se ven en afectados por un delito a denunciarlo con prontitud.

"Si a una mujer es raptada... Grita que no te enmudezca el miedo, grita, patalea aviéntate al piso, si tú te dejas caer al piso para una persona es más difícil jalarte. Si tú estás parada te van a forcejear y conducir hacia el vehículo o hacia donde ellos quieran pero si te dejas caer y te acuestas va ser más difícil que te carguen, que te levanten y que te lleven".

Explicó que muchas ocasiones no denuncian debido a que no se da una solución de parte de las autoridades, "por eso la ciudadanía le pierde el interés a la denuncia, dicen nos hacen dar vueltas y no hacen nada".