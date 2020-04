"Sin plan contra la crisis Económica" critican analistas mensaje de AMLO

Por medio del Twitter, líderes empresariales, especialistas y analistas criticaron en Twitter que el informe que presentó Andrés Manuel López Obrados este domingo, en el que se anticipaba que presentaría un plan económico para enfrentar la crisis por el coronavirus, no dijo absolutamente nada en ese sentido.

Si bien mencionó que habrá apoyos a empresas familiares y atención a "los más pobres", en su mensaje no se mencionó la forma para mitigar el impacto económico que se enfrenta por la pandemia del Covid-19.

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, criticó que no se anunció ninguna medida para enfrentar la crisis económica desatada por la enfermedad, y reprochó que el mensaje solo criticara al pasado.

La reacción de Francisco Cervantes, presidente de la Concamin, fue en el mismo sentido. El líder industrial criticó que el mensaje no era lo que necesitaban los empleadores pero rescató que el presidente lanzó "´que cada quien haga su parte´. ¿Qué es y cómo haremos nuestra ´parte´? Lo haremos desde ya. Cada quien su responsabilidad".

En su cuenta de Twitter, la economista Gabriela Siller destacó que el anuncio de este domingo de AMLO podría llevar al tipo de cambio a máximos históricos.

"El tipo de cambio subió de 25.01 a 25.30 durante el anuncio del presidente. No todo puede atribuirse a una mayor percepción de riesgo sobre México, pero se incrementa la probabilidad de nuevos máximos históricos en el tipo de cambio en las siguientes horas", refirió.

Sobre su mensaje, comentó que lo positivo se puede considerar que el gabinete se mantiene sin cambios y que se apostará a una menor carga fiscal a Pemex, mientras que en el lado negativo está la ausencia de apoyo a industrias afectadas, así como la falta de una política para promover la conservación de empleos.

"No solo no se anunció ningún plan de reactivación económica. Se mostró también que no hay ningún plan de emergencia, ni la idea de una política fiscal para detener el golpe. Otra oportunidad que se desperdicia. Y así se van se van los años para lograr hacer de este un mejor país", expresó Valeria Moy, directora de México Cómo Vamos, en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se pronunció Gustavo Merino, profesor en la escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

"Como que no hubo anuncio de medidas de impacto para la atención de la pandemia o para mitigar la crisis económica y promover la recuperación ¿o me distraje?", lanzó.

En tanto, para el expresidente del otrora IFE Luis Carlos Ugalde el mensaje de AMLO no cumplió expectativas.

En su mensaje del domingo, el presidente resaltó que habrá apoyos para pequeños negocios familiares, además de que prometió inversión pública para estimular la economía, pero descartó cualquier apoyo a empresas para promover su supervivencia mientras pasa la contingencia sanitaria.

Más twits que criticaron el informe

