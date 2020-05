¿Sin nada qué hacer? Entrena en casa es la solución

La cuarentena producto del COVID-19 en México ha obligado a cientos de personas a resguardarse en sus hogares para cuidar de su salud. Los días pasan y las actividades parecen agotarse, sin embargo, este aislamiento podría ser la oportunidad que estabas esperando para darle más atención a tu cuerpo. Entrena En Casa es la respuesta al ocio del confinamiento.

El pasado mes de marzo diversos establecimientos cerraron sus puertas para cuidar de sus clientes y trabajadores, entre ellos una de las cadenas más importantes del mundo, Smart Fit, una empresa con presencia en diferentes países y con más de 160 sedes en el territorio nacional.

Tras la suspensión de sus servicios, la compañía líder en gimnasios decidió seguir apoyando a los mexicanos, ¿cómo?, a través de su programa "Entrena En Casa", una modalidad en la que cualquiera que cuente con un dispositivo en el que pueda navegar a través de Internet puede acceder.

El proyecto es para todas las edades y se ofrece de manera gratuita; consiste en brindar una serie de entrenamientos que no solo ayudarán a los usuarios a cuidar de su salud a través de los ejercicios, sino también a hacer más amena la temporada de cuarentena, mantener de mejor ánimo a los ciudadanos y de paso a ayudarte a bajar los kilos de más, levantar los glúteos, marcar el abdomen o simplemente pasar un divertido momento en familia.

Smart Fit México busca incentivar a las personas para aprovechar del aislamiento a través de su página "Entrena En Casa" donde con rápidos y fáciles ejercicios te ayudan a poner a trabajar los músculos y es que el quedarse en casa no es pretexto para descuidar el cuerpo; además una buena manera de cuidar la salud es esa, haciendo ejercicio.

¿Qué te ofrece "Entrena En Casa"?

Cada lunes y miércoles se sube un nuevo video con una rutina diferente a la página, los entrenamientos se adecuan a las necesidades de cada persona y puedes elegir entre una gran variedad de estilos, todo depende de lo que quieres trabajar.

Ya sea que busques bajar la pancita, quemar grasa o tonificar algún músculo, los retos y entrenamientos que encontrarás te ayudarán a tornear la figura, además, la gran mayoría dura apenas 30 minutos, seguro que nunca fue tan fácil tener el cuerpo que habías soñado desde tu hogar.

Ahora, cuidar de tu salud, fortalecer tu resistencia y lucir un cuerpo envidiable será el propósito que Smart Fit te ayuda a cumplir.

Ya sea que a ti te interesen los estiramientos, quemar grasas o poner a prueba tu resistencia, las rutinas, Gap, HIIT, Cross, Tábata o Hipertrofia te acompañarán en el proceso, además, puede ser una actividad que puedes compartir con tu familia y así aprovechar el tiempo en tu hogar.

Además, el hecho de no estar juntos no significa que no estemos unidos y para mantener la cercanía con los demás, puedes compartir tus progresos a través de tus redes sociales con el hashtag #YoEntrenoEnCasa. Que la cuarentena no te impida lucir como siempre soñaste.