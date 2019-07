¡SIN MIEDO A LIMA 2019!

Ciudad de México

Pese a la poca experiencia de la selección mexicana de basquetbol que competirá en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, el coach Iván Déniz pidió entrega y jugar sin miedo.

Con un promedio de 22 años, los jugadores mexicanos se alistan para competir en Lima, torneo en el que se medirán en primera ronda con Argentina, República Dominicana y Uruguay.

"Les pido competir, no tener miedo, llevar la bandera del país lo más arriba posible, esperanzado primero en el juego del día 31 ante República Dominicana y luchar, vamos con una selección a futuro", indicó Déniz.

El estratega dejó en claro que pelear en la cancha será una obligación para el equipo, con toda la ilusión del mundo, aunque apostarán con un equipo joven, pues hay que darle paso a las nuevas generaciones.

"Decidimos asistir al Panamericano con una generación muy joven, no recuerdo en México que la media de la selección absoluta sea 22 años; hay que agradecer a los que han decidido salir o que por diversos temas no pueden estar", subrayó.

Aunque ha recibido llamadas en las que le preguntan por qué su decisión de llevar a ese equipo a la justa panamericana, aseveró que el equipo tiene amplia calidad.

"La gente me llama y pregunta qué si estoy loco, pero los que me conocen y ven mi trayectoria es que veo calidad, no fecha de nacimiento, ellos han querido venir sin condiciones, con ilusión de representar al país, están listos para competir", aseguró Déniz.

El entrenador apuntó que sería injusto pedirles una medalla, "lo que les vamos a exigir es que sean competitivos, que vayan con ilusión y sin miedo".

El capitán del equipo, Israel Gutiérrez, reconoció que la cita en Lima será un gran reto, al que van con valentía y hacer un gran papel, por lo que está agradecido con la entrega de todos sus compañeros de equipo y por la confianza recibida.

"Sabemos que es gran reto para nosotros, nos preparamos duro para hacer el mejor papel posible, con valentía, sin miedo, vamos a pelear, eso nos va a caracterizar, vamos a darlo todo, el principal objetivo es seguir mejorando, aprender más de esto", acotó Iván Déniz.