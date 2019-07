Sin impactar recortes combate a la pobreza

Cd. Victoria, Tam.

Si bien durante este año no se ha podido crecer como se tenía contemplado en programas de Bienestar Social para el combate a la Pobreza, esto como consecuencia de los recortes de recursos por parte de la Federación, sí ha sido posible mantener en operación los programas son llevados a cabo que por parte del Gobierno del Estado.

"Prácticamente casi ninguno de los programas de la Secretaría de Bienestar Social se detuvo, hemos estado trabajando de manera permanente", señaló el encargado de Despacho de la Secretaría de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez, "durante estas semanas hemos tenido oportunidad de atender las contingencias que se han generado en el municipio de Reynosa, de González, de Tula y de González".

El funcionario estatal recordó que en base a resultados de la política social del Gobierno del Estado hubo un avance en cuanto al combate a la Pobreza Extrema, no obstante durante 2018 hubo un crecimiento en Pobreza Moderada, Garza Martínez aclaró que esto fue debido a que al dejar la Pobreza Extrema las familias Tamaulipas escalaron a la siguiente posición que es la de Pobreza Moderada.

"Teníamos el objetivo de incrementar los apoyos en ese sentido, pero al final del camino la decisión del gobernador es ´si no tengo la oportunidad de crecer no los disminuyo´, y se han mantenido los apoyos bajo el mismo esquema que el año pasado", y agregó, "para nosotros es importante que no haya un retroceso en ese sentido, no se disminuyeron comedores, se mantienen los mismos que veníamos manejando, los apoyos alimentarios, todas y cada una de las acciones por lo menos las mantenemos bajo el mismo esquema".

Será en los meses de octubre o noviembre cuando el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presente el informe sobre Pobreza y Pobreza Extrema 2019 en Tamaulipas, con el cual, será posible determinar las acciones que habrán de seguirse el próximo año por parte de Sebien, "en este caso Desarrollo Económico, la Secretaría del Trabajo, impulsan acciones para que las familias que salieron de extrema pobreza, y que el día de hoy están en pobreza moderada, nos puedan dar la oportunidad y posibilidad de a través de la generación de empleos vayan poco a poco mejorando su calidad de vida".