Sin fecha de estreno aún

El regreso de Sex and the City, bajo el nombre de And Just Like That, estará marcado por la ausencia de Kim Cattrall, quien dio vida a Samantha Jones, una de las cuatro protagonistas originales de la serie.

Aunque no hay fecha de estreno confirmada, ya se conocen algunos detalles, como el involucramiento de la pandemia en la trama, pero ¿cómo se explicará la ausencia de Samantha?