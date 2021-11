'Sin Camino a Casa' no será el fin del Spider-Man de Holland

"Este no es el último filme que vamos a hacer con Marvel. (Esta no es) La última película de Spider -Man. Nos estamos preparando para hacer la siguiente cinta de Spider -Man con Tom Holland y Marvel", comentó Pascal al medio Fandango.

"Estamos pensando en esto como (las primeras) tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es la última de nuestras películas para el MCU (Universo Cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés".

La ejecutiva también afirmó que Marvel y Sony mantendrán su unión como socios, haciendo referencia al acuerdo al que Marvel Studios y Sony Pictures llegaron respecto a la producción y distribución de los filmes en solitario del superhéroe arácnido, y su inclusión a los proyectos creados por Disney.

No obstante, Holland aludió recientemente que Sin Camino a Casa podría marcar el final de su trabajo como Spider-Man, ya que su contrato como protagonista del personaje finalizó con el proyecto, por lo que no se sabe si el artista decidirá firmar un nuevo contrato para continuar con él. Actualmente, Sony está construyendo su propio universo fílmico de adaptaciones de Marvel Comics con personajes aledaños a Spider-Man, el cual incluye los dos filmes del antihéroe Venom, interpretado por Tom Hardy, así como los próximos filmes Morbius y Kraven the Hunter. Venom: Carnage Liberado, que estrenó recientemente en cines, marcó la conexión entre el nuevo Spider-Verso de Sony, como lo llaman los fanáticos, y el MCU de Disney, pero no se sabe si los futuros filmes del mundo arácnido harán la misma correlación.

Lo que Pascal pudo afirmar al respecto en su entrevista es que ambas partes del acuerdo han buscado que sus producciones sean respetuosas entre ellas, y no descartó que en el futuro pueda existir una fusión entre ambos universos cinematográficos.

"Bueno, está el Universo Marvel, que es un contenedor, y luego están las películas del Spider-Verso, que son diferentes, y luego está el otro universo en el que se encuentran los personajes de Sony", comentó. "Todos somos muy respetuosos entre nosotros y trabajamos juntos y nos aseguramos que solo estemos siendo aditivos".