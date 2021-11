Siguen las polémicas a Alfredo Adame; ahora su ex lo ataca

Alfredo Adame no se quedó callado ante las declaraciones de Diana Golden, luego de que el abogado de la actriz dijera a varios medios que el ex candidato a diputado no tiene dinero para pagarle a su cliente.

Incluso la histrión se burló de él ante las cámaras porque no podía darle los 25 mil pesos que le debe, por lo que Adame respondió en entrevista para Venga la Alegría con su característico tono.