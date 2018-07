Sigue ´Magda´ sin aceptar la derrota

Tampico, Tam

La alcaldesa de Tampico Magdalena Peraza Guerra, quien aún está de licencia, remarcó este miércoles por la mañana que no acepta la derrota que sufrió el domingo en las urnas electorales luego de que pretendía la reelección.

Pese a que la diferencia de votos fue de más de 10,500 sufragios, mencionó que la elección estuvo llena de irregularidades; "yo dije que lo reconocería cuando hubiera visto un proceso limpio en donde no hubiera habido ninguna irregularidad, pero dado a que no fue así el proceso...".

Mencionó que las instancias (IETAM) ya lo reconoció, "yo me voy a reincorporar a mi trabajo en la Presidencia Municipal y voy a seguirlo haciendo hasta el último día de mi gestión, que es el 30 de septiembre con el mismo entusiasmo, ánimo y dedicación".

Asimismo Peraza Guerra señala que preparará el proceso de entrega-recepeción de la manera más transparente y dejar todo en orden.

Asegura que no se siente derrotada y ahora va a trabajar en concluir todas las obras que se tienen en proceso, "tenemos calles, tenemos comedores, drenes que se están haciendo en diferentes colonias".

Se comprometió a dejar las obras concluidas y las que no, dejaría el porcentaje de avance y el recurso para su conclusión, "dejaré pagados los aguinaldos, los primeros nueve meses que le corresponden a mi administración, para no dejar compromisos como me los dejaron a mi".

De igual forma la alcaldesa aseveró que no dejará deuda de su administración, no así, de las administraciones pasadas, "porque de la administración anterior no pagué todo".