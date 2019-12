Sigue búsqueda de mujer desaparecida

Mi mamá no toma, no fuma, no sale. Era ama de casa, ni siquiera es una muchacha, ni usaba ropa escotada, no salía en la madrugada, no éramos de dinero, no tenía amigos ni enemigos, sólo es una mamá que salió al hojalatero y no volvió a casa Amayrani "N", hija de la desaparecida

Madero, Tam.- A poco más de 3 meses de la desaparición de una mujer en el municipio de Altamira, familiares, amigos y las autoridades continúan con la búsqueda; dejó 2 hijos, mismos que claman aparezca.

Se trata de Rosalba Sosa Hernández de 44 años, quien laboraba en el Ayuntamiento de Altamira y que desapareció el pasado 15 de agosto por la noche, luego de salir de un taller de hojalatería.

De acuerdo a su hija Amayrani "N", de 21 años de edad, la noche que desapareció, les llamó por vía telefónica alrededor de las 20:45 horas para informar que ya había salido del taller de hojalatería, además de que se prepararan porque irían a cenar.

Pasó casi una hora y no llegaba a su domicilio, por lo que sus hijos intentaron contactarla vía teléfono celular, pero refieren que éste ya se encontraba apagado.

"Solicito de su apoyo para dar con el paradero de mi mamá, tú que viste algo por favor no te quedes callado puedes hablarme y te prometo que todo será anónimo, apiádate de dos hijos desesperados por encontrar a su madre o saber qué a pasado con ella", pide Amayrani.

"Mi mamá no toma, no fuma, no sale. Era ama de casa, ni siquiera es una muchacha, ni usaba ropa escotada, no salía en la madrugada, no éramos de dinero, no tenía amigos ni enemigos, sólo es una mamá que salió al hojalatero y no volvió a casa".

"(Ese día) nos quedamos esperándola hasta las 6 de la mañana y nunca llegó, ya son 3 meses y lo hemos perdido todo, salíamos a buscarla a la calle todo el día, pegamos carteles, ya no sabemos qué hacer con este sufrimiento tan grande, día y noche pensando en ella, sin poder dormir ni comer tranquilos. Mi hermano es 5 años menor que yo y aun esta estudiando, no tenemos a nadie más que a mi mamá", citó.