SIEMPRE FIEL A LAS LIGAS PEQUEÑAS

Los mundialistas de la Liga Treviño Kelly le han dado una satisfacción más al ingeniero Serafín Gómez Villarreal, quien lleva cerca de 16 años “poniéndole a la bola” (apoyando) como decimos aquí en Reynosa. El director del Distrito 18 del Programa de Ligas Pequeñas, aseguró que le queda cuerda para rato y más cuando además de buenos peloteros están formando personas de bien.

“Como dice el credo de Ligas Pequeñas, yo he tratado de hacer lo mejor que se pueda como un servicio a la comunidad, como un servicio social, eso es lo que me ha motivado a seguir en este programa, mis hijos jugaron dos años en el beisbol de Ligas Pequeñas y luego se fueron de nadadores, ya no había razón de estar por la familia pero sí como un servicio”, señaló.

El directivo se dijo privilegiado al poder ser testigo de otra camada histórica que representará a Reynosa y a todo México en la Serie Mundial más famosa.

“Ir a representar a México en un torneo tan reconocido a nivel mundial, en Williamsport, con la categoría reina, que es en la que todos quieren ir, es algo para presumir y ahora le tocó a Reynosa y que bueno, este equipo se ve bien, se ve que hará un buen papel, tuvimos muy buenos comentarios en el Nacional donde también los papás tuvieron un buen comportamiento y eso también nos da mucho orgullo”, destacó.

Don Serafín comentó que en esta ocasión no podrá viajar a Pennsylvania, pero aseguró que estará al pendiente de todo lo que hagan los beisbolistas reynosenses por televisión, además mantendrá una constante comunicación con Ildefonso López, director de la Región II.

Como encargado del Distrito 18, ha tenido grandes aportaciones también en lo deportivo ya que directamente intervino en la traducción de las reglas de las Ligas Pequeñas al español. Además, participó en la elaboración de los reglamentos para las categorías 5-6 y 7-8 con la finalidad de que se jugara el mismo beisbol en todas las regiones de México.

Serafín Gómez afirmó que se brinda apoyo a las 8 ligas de beisbol que integran el Distrito 18, 6 son de Reynosa, una de Río Bravo y otra de Diaz Ordaz, además de una liga de softbol femenil.

“En cuestión económica si cuesta estar en un puesto así, pero yo sé que está bien invertido el tiempo y los recursos, regalamos equipo deportivo a las ligas que tienen menos recursos para que esos jóvenes vayan por el buen camino y no sean una carga para la sociedad”, explicó.

Por último aseguró que la misión del programa de Ligas Pequeñas continuará en Reynosa pase lo que pase.

“Nosotros no andamos buscando profesionales, que bueno que se han dado algunos pero más que eso andamos buscando profesionistas, eso es parte importante del programa”, finalizó.