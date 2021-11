Sí tomaría ´Jimmy´ banquillo de Chivas

"¿Quién no quiere dirigir a Chivas? Es un gran equipo, tiene buenos jugadores. Me encanta que haya puros mexicanos. A mi me encanta eso de un equipo, que haya puro mexicano.

"Me tocó dirigir en el proceso a 10 jugadores que están en Chivas, así que sin ninguna duda me gustaría en algún momento dirigir a un equipo grande y Chivas es uno de ellos", dijo el entrenador en entrevista con TV Azteca.

Aunque eso sí, "El Jimmy" indicó que a cualquier equipo al que llegue necesitará tiempo para lograr un funcionamiento ya que en el futbol se depende más de lo que pase en los partidos.

"Todos piensan eso, le tiene que ir bien siempre, sabemos que el futbol no es de merecimientos y no depende tanto de lo que sepas o lo que trabajes, es lo que pasa el día del partido y quien mete más goles, entonces, para eso me estoy preparando, para tratar de minimizar el riesgo y también por eso quiero elegir bien, para tratar de tener la mayor cantidad de certeza y poderme desarrollar de la mejor manera", declaró.

Lozano ganó la medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con la Selección Mexicana Sub 23, aunque dejó el cargo tras el magno evento.