Será reconocida en Texas

El Festival Internacional del Libro y las Artes (FESTIBA por sus siglas en inglés) que anualmente se realiza en Edinburg, Texas reconoce el trabajo de escritores reynosenses, como es el caso de Karla Tamayo, quien será una de las expositoras en el festival artístico que se llevará a cabo el próximo 2 de marzo.

Karla Tamayo, quien es originaria de la ciudad de Tampico, pero con más de una década de residir en esta localidad, refirió que la University of Texas Rio Grande Valley (UTRGV) en conjunto con la biblioteca de la ciudad de Edinburg, Texas realizan anualmente el Festival of International Books and Arts (FESTIVBA) con el propósito de dar a conocer el trabajo de artistas regionales y nacionales, así como de otros países.

SUS

TEXTOS

Mencionó la entrevistada que ella participará en el festival con el libro titulado “La Boda de Marisol”, cuya historia versa en las damas de honor y que plasma en 283 páginas.

Destacó que, aunque su trayectoria como escritora es corta, este tipo de festivales le permiten dar a conocer el trabajo literario realizado durante la última década, en donde el tema principal son las Damas de Honor.

“La verdad me siento muy contenta por la invitación que recibí para participar en FESTIBA, que es reconocido por reunir a escritores importantes no solo del sur de Texas sino de otras entidades de Estados Unidos y ahora yo tendré la oportunidad de participar representando a Reynosa y en consecuencia a México” dijo la escritora quien plasma sus historias tanto en inglés como español.

GRAN

CASUALIDAD

Recuerda que en sus inicios como escritora se dio por casualidad, pues dice que le gustaba escribir en sus ratos libres algunos pensamientos, comics y relatos breves, “pero fue hasta que un día me enteré de una convocatoria que lanzo una casa editorial y me intereso hacerlo en forma más seria y así empecé en el mundo de la literatura” dijo.

Karla Tamayo menciona que en sus inicios apenas alcanzaba a escribir 700 palabras en una hora y actualmente supera las dos mil.

“Muchos se sorprenden porque no escribo en orden, voy plasmando diferentes capítulos y en algunos avanzos en el tiempo y en otros retrocedo” aunque en la actualidad ya lo hago bajo un esquema y una mejor planeación” dijo.

BIEN

PREPARADA

Señala que sus estudios de diseño, pedagogía y psicopedagogía le han ayudado a exponer sus ideas y relatos en sus libros, a través de las cuales busca resaltar el valor de la amistad y los retos y desafíos que enfrentan las personas aun siendo mejores amigos.

“Busco transmitir a través de mis historias que el valor de la amistad es una fuente de fortaleza y de seguridad además de que todo aquello que nos proponemos lo podemos hacer pese a las adversidades que en ocasiones pudieran presentarse” dijo tras reconocer que admira el trabajo literario de escritoras como Jay Crownover, J.R. Ward, Abbi Glines y Gabriel García Márquez entre otros.









Asiste a festiba

El Festival Internacional del Libro y las Artes (FESTIBA por sus siglas en inglés) contará con la reynosense por adopción Karla Tamayo, quien lleva para presentar “La Boda de Marisol”.