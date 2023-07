Toman los Kchiporros terapia para ser una mejor banda

CIUDAD DE MÉXICO

Al estar justo en medio de ese camino, los músicos paraguayos han reflexionado que el mejor consejo para durar casi dos décadas juntos es tomar terapia grupal, pues conocen la importancia de tener relaciones sanas entre ellos.

"Sobre todas las cosas tratamos de preservarnos nosotros. Lo que hizo que todavía estemos acá es el valor y el respeto a los que conformamos el equipo, aprender a querernos, darnos chances, cosas de cada uno pueden chocar con otras en la misma circunstancia, pero un poco de tiempo, tolerancia y amor puede hacer que las cosas perduren", consideró Edgar Aquino, bajista de la agrupación.

"No hay fórmulas mágicas, una varita que te haga llegar, ahí está la resiliencia, generar familia, probablemente ninguno de nosotros cuatro estaría aquí si dependiera de sólo de cada uno", añadió Roberto "Chirola" Ruiz, el vocalista.





Los intérpretes de "Cada Día" buscan un equilibrio en todo, por lo que a la par que sueñan con algún día tocar en el Foro Sol, también quisieran mantener presentaciones en foros íntimos que les permitan la cercanía de la gente.

La agrupación acaba de estar en Monterrey, Guadalajara y ahora se prepara para ofrecer dos shows en el Lunario del Auditorio Nacional, los 21 y 22 de julio, que creen serán de los más especiales de su carrera, ya que ahora se enfocan en disfrutar su presente.

Tras el freno que impuso la pandemia de Covid- 19, los músicos tienen como única meta gozar cada momento, algo fácil de lograr en el País, pues los hace sentir inspirados.

Kchiporros están convencidos que cada nación tiene un reloj para estallar culturalmente, algo que creen pasó hace tiempo en México, por lo que incluso se alegran por el éxito de músicos como Peso Pluma.

"Me hace sentir muy feliz que sea un ritmo y un género tan tradicional de México. Me encanta sentir que esa herencia cultural recorre el mundo, me hace sentir muy orgulloso. La música a veces es para bailar, a veces, para emocionarse. Una canción como el hit que yo le escuché ('Ella Baila Sola') es una canción de amor hermosa", compartió "Chirola".