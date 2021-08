Será galardonado

La organización sin fines de lucro Outfest anunció que Elliot Page será honrado en la edición de este año del Festival de Cine LGBTQ+ con el Premio al Logro.

La estrella de The Umbrella Academy se declaró transgénero en sus plataformas de redes sociales en noviembre pasado. Page, en un sentido mensaje, escribió: "Me encanta ser trans. Y adoro ser queer. Cuanto más me abrazo y acepto por completo quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero".