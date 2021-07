Señalan quejas por mal servicio

Lo peor es que nos miraron como si nos estuvieran haciendo el favor por que somos pobres, ahora nos van a mandar si es que corremos con suerte a Reynosa”. Margarita Ramírez Estrada, residente de Nuevo Progreso

Si bien es cierto que el rostro del Hospital General conforme han pasado los últimos años ha venido cambiando de manera paulatina y positiva, gracias al interés por mejorar en calidad y atención por parte de la directora, la política de trabajo no la terminan por entender y aplicar parte del personal que labora en algunos de los departamentos.

Testimonios como el de la señora Oralia Balderas con domicilio por la calle Libertad en la casa marcada con el número 405 de la colonia Cuauhtémoc, dan cuenta de la atención que se brinda hoy en día.

Como es de que al paso de los meses se ha convertido para ella en una pesadilla el poder obtener una cita para que la atiendan en Reynosa, y que es fecha en que no ha sido posible.

Otro caso más el de el señor Jesús García con domicilio en Hacienda Las Brisas, refiere que además del pésimo servicio que brinda la química que trabaja los domingos por la mañana (una jovencita ella y delgada), resulta que hace días llevó a su hermano porque tenía cita, el cual no mira ni puede caminar, y luego de muchos esfuerzos lograron llegar al hospital para nada, pues le dijeron que el médico que lo iba a atender no se presentó a trabajar, y que no era cosa de ellos, que nada tenían que ver, cuando bien le pudieron avisar por teléfono, pero tal parece que el brindar un mejor servicio para ellos es lo que menos les interesa.

“Me hubieran avisado que no iba a ir el médico, todo lo que batalle para llevarlo y para nada, ya ni la amuelan”, expresó el señor Jesús García.

Otro caso más para no variar, es el de la señora Margarita Ramírez Estrada con domicilio por la calle Tampico entre la Baja California y Chihuahua zona centro en Nuevo Progreso, quien manifestó con lagrimas en los ojos que al sufrir una ruptura del único pie con el que cuenta, acudió acompañada por su esposo al Hospital General de urgencia, pero le dijeron que no había médico especialista, que la transfirieron a Valle Hermoso, pero tampoco hay ambulancia.

“Con mucho esfuerzo fuimos a que me atendieran allá en Valle Hermoso pero me dejaron mal, regrese al hospital y tuve que acudir a terceras personas para que me atendieran, lo cual no es justo pues no tenemos dinero, y lo peor es que nos miraron como si nos estuvieran haciendo el favor por que somos pobres, ahora nos van a mandar si es que corremos con suerte a Reynosa”.

Es plausible agregar que ninguna de las personas que se quejan del mal servicio, le atribuyen la culpa a la directora, sino más bien a parte del personal, pues pareciera que traen algo contra ella, como si quisieran que la cambiaran, proporcionando ellos un mal servicio y de manera altanera.