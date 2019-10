Señalan que Mayer cobra regalías por música de José José

Cd. de México- Una de las empresas de Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, ha sido señalada como la encargada de administrar las regalías digitales del cantante mexicano José José.

El actor y conductor argentino Javier Ceriani, "El Güero Peligroso", dio a conocer la noticia a través de su programa digital de espectáculos, y posteriormente en una emisión televisiva.

Tras señalar que existen tres tipos de regalías: las de autor, las de intérprete y de contenido, y recordar que "El Príncipe de la Canción" cobraba las segundas, Ceriani mencionó que las ganancias digitales eran de 10 mil a 15 mil dólares al mes; sin embargo, estas nunca llegaron al cantante.

El presentador aseguró que José José, quien pasaba por una situación económica difícil, recibía sólo entre 300 y 400 dólares, y fue en redes donde se enteró que se ganaba dinero, por lo que reunió a sus amigos (productores, músicos y empresarios) para que lo ayudarán a investigar al respecto.

El también actor relató que contrataron en Miami a una experta en YouTube y se descubrió que las cuentas donde había contenido de José José como intérprete estaban siendo manejadas por una empresa que se llama Morena y que pertenecía a Sergio Mayer y este dinero tenía una conexión con Monique, la hijastra de José José, la otra hija de Sara Salazar.

"¿Dónde está (el dinero) de las regalías digitales de intérprete? Sergio Mayer, no estoy diciendo que las tienes tú, ni que tú te las quedaste, simplemente quiero que salgas a explicar dónde está ese dinero".

Al respecto, Mayer fue cuestionado por algunos medios.

"No tengo interés en responder ese tipo de cosas, estoy tan ocupado como para perder el tiempo en eso, no tiene ningún sentido meterme en esos temas, hay cosas más interesantes e importantes. Déjenlo descansar. No tengo que aclarar absolutamente nada", comentó Mayer.

De acuerdo con Ceriani, el ataúd del intérprete será de oro como el de Michael Jackson, con terciopelo adentro. La disquera Sony pagará algunos de los gastos y el gobierno mexicano otros.

Sarita, la hija menor del cantante tiene miedo de visitar México, por lo que se desconoce si llegará a los homenajes que se preparan en su honor en el País.

"Está hablando de que si va, va con seguridad, o no ir porque escuchó amenazas de muerte y ese tipo de cosas".