Señalan a Asia Argento de pagar a actor que la acusó

Cd. de México.- La actriz Asia Argento, una de las figuras más conocidas del movimiento antiacoso #MeToo, acordó pagar 380 mil dólares al histrión Jimmy Bennett luego de que éste la acusara de agredirlo sexualmente cuando él era menor de edad.

De acuerdo con The New York Times, Bennett dijo que la agresión sucedió en 2013 en un hotel de California, cuando él tenía 17 años y ella 37.

Ambos tenían una relación laboral cercana desde años atrás y habían trabajado juntos en el filme The Heart is Deceitful Above All Things, en el que Bennett interpreta al hijo de Argento.

El estadounidense, quien no aceptó ser entrevistado por el diario, acusa que durante su encuentro en 2013 la actriz italiana le ofreció alcohol y realizó actos que incluían sexo oral y coito. También presuntamente tomó imágenes en la cama en las que ambos aparecen con el torso descubierto.

En noviembre de 2017, el abogado de Bennett, Gordon K. Sattro, envió una carta al letrado de Argento en la que expresaba su intención de demandar a la actriz.

Sattro afirmó en su texto que la presunta agresión había afectado negativamente la salud mental del histrión y sus finanzas. Por ello exigía una indemnización de 3.5 millones de dólares.

Los actores luego llegaron a un acuerdo en el que Argento pagaría un total de 380 mil dólares a lo largo de varios meses. El primer pago presuntamente ocurrió en abril pasado y consistía en 200 mil dólares.

Además, según el arreglo, Bennett le cedería a la actriz los derechos de una imagen que los muestra juntos en la cama.

En octubre de 2017, Asia Argento acusó al productor Harvey Weinstein de haberla violado en la década de los 90, incluyendo una ocasión en el Festival de Cine de Cannes cuando ella tenía 21 años.