Se unen en Netflix

Charlize Theron y Kerry Washington se han unido al elenco de la próxima película de Netflix dirigida por Paul Feig (Freaks and Geeks, A Simple Favor), The School for Good and Evil.

Después de que sus fortunas se invierten, su amistad se pone a prueba mientras el dúo intenta regresar a casa. Washington interpreta a la profesora Dovey y Theron interpreta a Lady Lesso, dos figuras que se avecinan en la misteriosa casa de estudios.

Noticia Relacionada Realizarán pruebas rápidas de covid-19 en centros comerciales y farmacias de la CDMX

"Sé a qué escuela me postulo", escribió Feig este viernes en Twitter para anunciar la noticia del casting. "¡Muy emocionado de dar la bienvenida a Charlize Theron y Kerry Washington a The School for Good and Evil. Todos, prepárense para ser educados".

Como se anunció previamente, Sophia Anne Caruso interpreta a Sophia y Sofia Wylie interpreta a Agatha.

La formación de Caruso se encuentra principalmente en el teatro, donde protagonizó "Beetlejuice" en Broadway. Wylie comenzó en Disney Channel interpretando a Buffy Driscoll en la serie "Andi Mack". Actualmente protagoniza el programa de Disney Plus "High School Musical: The Musical: The Series".

"The School for Good and Evil" se creó originalmente en Universal, pero Netflix adquirió los derechos en 2020. Actualmente se está filmando en Belfast Harbour Studios en Irlanda del Norte.

La película está programada para estrenarse en Netflix en 2022.