Se sincera con sus fans

Londres, Inglaterra

Springsteen on Broadway, el documental que pasará a la historia como la cita en la que el cantante de rock and roll Bruce Springsteen abrió su corazón a los fans, se estrenará en una plataforma de streaming el próximo 16 de diciembre.

Tengo la sensación de que la noche en la que miras a tu público y no te ves a ti mismo, y la noche en la que el público te mira y no se ve reflejado en ti, es que todo ha terminado", declaró en una ocasión el artista, como recoge el documental.

MUY PERSONAL

Pero la conexión entre Bruce y sus seguidores está muy lejos de acabar, sobre todo, después del lanzamiento de este filme que se presentó en Londres y del disco que lo acompaña, en los que The Boss (el jefe) se sincera con su público a través de una actuación en acústico en el Teatro Walter Kerr de Nueva York.

Una guitarra, un piano, una armónica y la voz de Springsteen son suficientes para emocionar a un espectador que se olvida de que hay una pantalla y se sumerge por completo en la narrativa del cantante de Nueva Jersey, basada en su diario Born to Run (2016).

Como si fuera un cuento, Bruce introduce cada canción relatando los momentos en los que se inspiran algunas de sus letras y que están recogidos en el álbum Springsteen on Broadway, que sale a la venta el 14 de diciembre.

El viaje por las memorias de Springsteen los llevará a Tenth avenue freeze-out (1975), como homenaje a la E Street Band, y con Tougher than the rest (1987) y Brilliant disguise (1987), a las que se une "la reina del corazón" de Bruce, una de las voces "más encantadoras" que jamás ha oído, Patti Scialfa.

Una vez más, Bruce Springsteen hace historia sobre el escenario con un relato que demuestra que el de Nueva Jersey tiene mucho en su interior para compartir con un público que acaba el documental con la sensación de conocerlo de verdad.



Habla de todo

Este repaso por la vida de The Boss a través de sus canciones configura una autobiografía única que empieza con Growin' up (1973) y My hometown (1984), con las que el roquero habla de sus inicios y de su amor-odio hacia su pequeño barrio de Nueva Jersey, Long Branch.