Se rumora noviazgo

Channing Tatum está saliendo con Jessi J, según confirmó una fuente a People.

Un usuario de redes sociales dijo en Twitter que vio el sábado pasado a Tatum y a Jessie J juntos en un campo de mini golf.

"Quién sabía que un trabajo en un mini golf podría ser tan loco. Esta noche tuve que ver a uno de mis ex profesores besándose con su prometido, luego mi compañero se abrió la mano y fue al hospital, y finalmente Jessie J y Channing Tatum entraron a jugar una ronda", dijo el usuario @maurerpower172.

AGRADABLES

"Fueron muy agradables. Jessie bajó y yo estaba en shock, y luego, cuando fui a ayudarlos para que jugaran, Channing se volteó y yo me quedé pasmado. Nos abrazamos y nos tomamos una foto y luego escuché a Jessie cantando 'Somebody to Love' con la radio al final de la partida".

La noticia de la presunta nueva relación se produce apenas seis meses después de que el intérprete de Magic Mike anunciara su separación de la actriz Jenna Dewan en abril, con quien estuvo casado durante nueve años.

Hasta el momento, ningún representante de las celebridades ha afirmado que existe un amorío entre el actor y la cantante.