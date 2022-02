Se queda con Yuri

Esta experiencia causó un eco en su corazón, pero también le transmitió esperanza a esa chica que no imaginó que con las vueltas del destino tendría posibilidad de grabar un tema con ella, como sucedió con "Te Quedas sin Mí", recién estrenado.

"Es una artista icónica con quien tengo una experiencia hermosa porque la conocí cuando tenía 14 años. Ella ha sido mi inspiración muchos años", declaró María.

"Yo estuve en un reality, fue una de las primeras artistas que conocí en mi vida y nos contó una historia a todo el grupito de niñas que estábamos concursando y se quedó haciendo eco en mi corazón.

"Con lo que ella dijo, me sentí identificada: el apoyo de su mamá, el ballet, sus clases, lo que le había costado, que la gente creía que no lo iba a lograr y ahí conecté. Dije: '¡wow, es mi vida!'. Puedo tomarla a ella como un estandarte de lo que yo puedo lograr", agregó.

Pasado el tiempo se convirtieron en colegas en la industria y aunque coincidieron en algunos programas no se atrevía a invitarla a cantar.

"Hasta en La Máscara que la tuve de frente le dije: 'te quiero decir esto' y le confesé todo lo que había significado para mí, porque a veces los artistas no tienen mucha claridad de la resonancia que pueden tener sus palabras en otras personas".

La jarocha le agradeció y le dijo que esto la comprometía con ella.

"Me dijo: ¿cuándo colaboramos juntas?, cantemos. Después llegó esta canción del disco y dije: se la voy a mandar; ella dijo que le encantó y que me había prometido que me iba a apoyar, y la grabamos.

"Es una lección de vida de un artista tan consolidada y ahora yo también tengo esa responsabilidad", agregó María. El single "Te Quedas sin Mí" llegó a las plataformas el 3 de febrero.

"Es una canción más cercana al regional mexicano, norteña, que tiene tintes urbanos y que aporta un tema importante que es la traición, ira, enojo y la confrontación desde el punto de vista femenino y apoyándose en otra mujer para poder exorcizar ese sentimiento tan complicado que nos deja una traición", dijo.

"Fue una de las primeras artistas que conocí en mi vida y nos contó una historia a todo el grupito de niñas que estábamos concursando y se quedó haciendo eco en mi corazón".