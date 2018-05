Se muestra duro con eu en Cannes

Cannes, Francia.

Spike Lee se mostró ayer en Cannes muy duro con Estados Unidos."(Es un país) construido sobre el genocidio de los pueblos indígenas y la esclavitud", afirmó.

"Tenemos a un tipo en la Casa Blanca, no voy a decir su maldito nombre, que definió ese momento no solo para los estadounidenses, sino para el mundo, y que ese hijo de p... tuvo la oportunidad de decir que nos referimos al amor, no al odio", dijo el realizador en referencia a la muerte de la joven Heather Heyer.

HECHOs REALES

En agosto de 2017, Heyer murió atropellada por un joven neonazi blanco en Charlottesville, Virginia y otras 20 personas resultaron heridas. Este hecho cierra el filme de Lee BlaKkKlansman, basado en la historia real del primer policía negro de Colorado Springs.

"Ese hijo de p... no denunció al hijo de p... Klan, a la derecha alternativa ni a esos nazis hijos de p.... Fue un momento decisivo, y podría haberle dicho al mundo, no sólo a los Estados Unidos, que éramos mejores que eso", afirmó con vehemencia el director.

"Esperamos que los jefes de Estado muestren un cierto valor moral, esperamos que tomen las buenas decisiones, pero hay grupos que reaccionan con odio y que surgen por todas partes", dijo el realizador.Expresó que su mensaje no aplica sólo para Estados Unidos.

¡HAY QUE DESPERTAR!

"Tenemos que despertar, no podemos estar callados. No es un problema negro, blanco o marrón. Todos vivimos en este planeta, y este tipo en la Casa Blanca tiene el código nuclear", dijo Lee.

Consideró su película como una llamada de atención sobre lo que sucede en la actualidad y sobre las mentiras proclamadas como verdades.

"No me importa lo que digan los críticos ni nadie más, sé que estamos en el lado correcto de la historia con esta película", agregó.

El filme se desarrolla en la década de los 70 y sigue a Ron Stallworth (John David Washington), el policía que escribió un libro con sus experiencias como primer agente negro en Colorado Springs.