Sé que me extrañas y que no puedes vivir sin mí: Canelo a Golovkin

CIUDAD DE MÉXICO.- El kazajo publicó un video en redes sociales llamado "No draw" (No empates), donde su entrenador, Abel Sánchez, come un jugoso corte de carne, referencia al clembuterol que salió en los exámenes de antidopaje del "", y por lo que el mexicano tuvo que bajarse del combate programado para el 5 de mayo.

En el video, promocionado por la marca AirJordan, Sánchez dice que "para obtener un poder súper humano, se necesita un ingrediente...". Después de varias tomas de GGG entrenando sobre un cuadrilátero, el mismo entrenador remata con "...trabajo duro".

"Canelo" Álvarez no tardó mucho en contestar. "Sé que me extrañas y que no puedes vivir sin mí".

El kazajo todavía no tiene rival para el primer sábado de mayo, mientras que el mexicano enfrenta una posible suspensión de un año por la Comisión Antidopaje de Nevada.