Se luce con sus fans

El evento arrancó alrededor de las 19:00 horas con temas como "Rock y solo rock", "Hijo del lechero" y "Qué chingaos", entre gritos de fanáticos que coreaban el nombre de la banda y el sonido de muchos cláxones.

"¡Qué onda, banda! ¿Cómo están?, sobrevivientes como las cucarachas. Muchas gracias, es bueno verlos rocanroleando y verlos sanos, llevábamos más de un año cantándole a la pared", dijo José Fors, vocalista de la banda.

La noche continuó con "Arre Lulú", "No me digas que no", "Mi cabeza", "Mátame antes", "Caperucita", entre otros éxitos de la banda, que hicieron saltar a todos los presentes.

"Pues el Covid nos vino a ´joder´ nuestros 30 años de celebración", dijo el cantante al señalar que se encontraba muy contento de volver a pisar un escenario y ver las caras de los asistentes.

El lugar estuvo lleno con aproximadamente 200 coches, los cuales estaban colocados entre unas rejas que guardaban la distancia entre uno y otro, con el propósito de que, si los asistentes querían bajar de sus autos, lo podrían hacer con la seguridad de estar protegidos ante un contagio de coronavirus.

El escenario que lucía con imágenes que cambiaban con cada canción, en sus laterales también tenía unos gráficos en donde se pedía que no se bajara la guardia y el uso de cubrebocas en todo momento.

La banda continuó haciendo un recorrido musical de todos sus éxitos como "Alcohol y Rock´n Roll", "El son del dolor" y fue con su icónico tema "Cara de pizza" con la que se despidió del escenario.

"Gracias por haber venido a este evento surrealista, diferente creo que nos vamos a acordar de esto del día que fuimos al autocinema a ver la Cuca, aunque creo que muchos de ustedes no saben que es un auto cinema", dijo el intérprete.

Los aplausos de los fanáticos, que eufóricamente prendían y apagaban las luces de los autos, mientras hacían sonar los cláxones, hicieron que la banda regresara al escenario para deleitarlos con su tema "La balada", que hizo cantar a todos.

"Salud los queremos, síganse cuidando ya vamos saliendo de esto...esperamos que pronto podamos hacer slam juntos otra vez", fueron las palabras de Fors antes de abandonar el lugar.

El grupo mexicano se unió a la serie de autoconciertos que Ocesa empezó a organizar, después de que la Ciudad de México pasó a un semáforo epidemiológico de color amarillo y se otorgó el permiso por parte del gobierno capitalino de realizar eventos presenciales, bajo el cuidado de todas las medidas sanitarias correspondientes.