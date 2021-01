Se defiende de críticas

Luego de que Juan José Origel se convirtiera en tendencia tras su publicación en redes sociales en donde reveló que se había vacunado de Covid-19 en Estados Unidos y que fuera atacado por los internautas, el comunicador respondió a todos ellos con dos imágenes.

El conductor del programa "Con permiso" detonó molestia e indignación hasta de personas que viven en el vecino país del norte por haber conseguido una cita gracias a su poder adquisitivo, según sus detractores, y que por ello quitarle la oportunidad a otros de aplicársela.

"Y por qué vienes a los Estados Unidos a quitarla la vacuna a alguien que sí vive aquí y paga taxes..."; "Leo mucha gente diciendo que en US está todo bien organizado. El que llegue un vato como turista a ponérsela primero que los millones de personas que viven, trabajan y pagan impuesto aquí en Estados Unidos no habla de muy buena organización", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Por eso, Pepillo sin mediar palabra o escribir algo utilizó dos imágenes con frases que supuestamente dijo Mahatma Gandhi y que podrían ser a manera de respuesta de toda a gente que lo criticó por este hecho.

La primera de ellas se puede ver el rostro del abogado y luchador pacífico social hindú y en ella el enunciado: "Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan, entonces ganas".

Esto no fue ignorado por los seguidores de Juan José Origel y volvió a dividir comentarios.

"No entiendo de que te quejas, si de el chisme y la burla vives.... No está de más aguantar tantito.... Y creo que ahora no es de gratis. El que se lleva pues se aguanta"; "¿Ahora tú eres la víctima?"; "Ahora con sus imágenes pedorras se hace el digno el Origel", fueron algunos de a los que no les pareció la publicación.

Otros apoyaron lo que hizo y hasta le recordaron que fue un gran acierto luego de que el gobierno federal no da garantías para que todos se vacunen en tiempo y forma.

En la segunda fotografía, en donde sólo se puede ver otra frase de Gandhi lo mismo pasó con sus fans, quienes, unos, volvieron a arremeter contra el comunicólogo, mientras que otros apoyaron lo que hizo.

"El ignorante ataca con la boca, el sabio se defiende con el silencio", se puede leer.