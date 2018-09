Se cubre con flores

Monterrey, N.L.

Kim Kardashian cumplió su sueño de posar semidesnuda entre flores de cerezo para promocionar su nueva línea de maquillaje, llamada Cherry Blossom Collection.

La socialité, de 37 años, cubrió sus partes íntimas con los pétalos y confesó en Instagram que está inspirada en su amor a estos árboles rosas, nombrando la imagen como "Cherry Blossom Dreams".

"Mi nueva Cherry Blossom Collection está casi aquí y está inspirada en mi amor por los bonitos árboles de color rosa ¡el baby shower de Chicago tenía un color cereza!", escribió la estrella de Keeping Up With The Kardashians.

La colección completa incluye una paleta de 10 sombras, tres rubores, ocho labiales y tres protectores de labios en tonos rosados.

"¡No puedo esperar a que veas a KKW Beauty Blushes! ¡las sombras de colores profundos y tonos ciruela! Todo se venderá a partir de este viernes 14 de septiembre en KKWBEAUTY.COM", agregó.

La imagen más reciente logró más de un millón 300 mil "me gusta" en su perfil oficial en dos horas, mientras que la otra foto ya superó los 3 millones en 21 horas que lleva publicada.