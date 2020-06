Se compara Trump con Lincoln

Ciudad de México.- Donald Trump se comparó con el expresidente de Abraham Lincoln al señalar que su Gobierno ha trabajado más que otras administraciones en favor de la comunidad de raza negra en Estados Unidos.

"Mi Administración ha hecho más por la comunidad negra que cualquier otro presidente desde Abraham Lincoln", escribió el Mandatario en su cuenta de Twitter.

My Admin has done more for the Black Community than any President since Abraham Lincoln. Passed Opportunity Zones with @SenatorTimScott, guaranteed funding for HBCU´s, School Choice, passed Criminal Justice Reform, lowest Black unemployment, poverty, and crime rates in history...