Se adapta a concierto online

No se consideran íconos de la juventud rebelde en México, solo son unos músicos tercos que pese a las adversidades siguen disfrutando tocar en el escenario, así se define Molotov.

"No somos ejemplos de ni madre, ni íconos de nada. Somos unos pinches necios tocando y tratando de hacer lo que nos gusta a pesar de las circunstancias que muchas veces se nos presentaron. Ni siquiera pretendemos ser nada que no sea una banda de rock and roll", declaró Paco Ayala.