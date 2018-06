Copenhague, Dinamarca

Qué semanita le espera al equipo mexicano. Con líos internos, con jugadores enojados y con derrota a cuestas.

Se perdió, 2-0 ante Dinamarca, y aunque los marcadores en amistosos no quieren decir que el futuro será terrible, sí pesa en el ánimo de un equipo golpeado en muchos sentidos y que tenía en la cancha de juego la oportunidad de sacar la frustración.

Ahora sí, que el señor Imanol Ibarrondo se ponga a trabajar. Primero en tratar de unir al grupo, después a levantar la confianza de los elegidos. Y enseguida deberá de entrar Juan Carlos Osorio

El colombiano deberá hacer que funcione lo que tanto pregona. No fue superado de principio a fin por Dinamarca, no... pero sigue adoleciendo de lo que tanto había presumido, había superado: Contundencia y débil marca en las laterales.

Los daneses no son la gran cosa. Aprovecharon su localía para empujar al equipo mexicano atrás, pero al final los errores individuales le dieron la victoria. Jesús Gallardo falló en dos ocasiones, las únicas que falló en el juego, y ahí todo se derrumbó.

No hubo poder de reacción. No hubo unión. No hubo respuesta.

Se acabaron los ensayos. En exactamente en siete días Alemania será el rival, una Alemania que no será Dinamarca, por lo que México debe dejar de ser lo que mostró hasta ahora.

Vaya semanita...

LOCALÍA

Ser visita cuesta. No es lo mismo jugar un "molero" en Estados Unidos que como visitante en Europa. Duro inicio para el equipo mexicano: No recupera la pelota y espera muy atrás, lo suficiente para que Dinamarca genere y abra espacios.

México pasa el vendaval, por ahí de los 15 minutos, y se pone a y trabajar.

Al fin México comienza a jugar como quería, pero los errores atrás son constantes. La cancha se inclina a favor de los verdes. Los daneses se dan cuenta que a quien hay que marcar es al "Tecatito" que como lata rueda en el césped con las faltas consecutivas.

Se hacen seis cambios y se ve en la cancha un cuadro que muy bien puede ser el que abra ante Alemania: Ochoa en la portería; Álvarez y Gallardo en las laterales; Layún y Guardado como volantes y en la delantera: Hirving Lozano, Javier Hernández y Coronita.

La segunda parte transcurre entre intentos y desencuentros.

Pero lo que no puede defender Paco Memo es una falla de Fabián. Corta el balón a medias y descoloca a Márquez; Yurary Poulsen se va hasta el área, Gallardo le concede el perfil y saca un balazo que se mete al ángulo superior derecho.

Enseguida vino un saque de banda, Gallardo se durmió ante la rapidez de Christian Eriksen quien entró al área y venció a Ochoa por debajo de las puertas.

No hubo poder de reacción No hubo respuesta.

Derrota que duele y que deja mucho en qué pensar... Lo primero... ¡vaya semanita que se viene!