Scarlett Johansson presume carísimo anillo de compromiso

Scarlett Johansson, la actriz que le da vida a Black Widow en las películas de Marvel, estuvo en los paneles de la Comic-Con de San Diego, quien junto a Rachel Weisz, David Harbour, Florence Pugh y OT Fagbenle protagonizarán la siguiente película del MCU sobre la vida de la agente Natasha Romanoff.

Sin embargo, algo que llamó la atención de los fans fue el anillo de compromiso que lució, del diseñador James C. Taffin de Givenchy y es de 11 quilates. Alicia Davis, vicepresidente de Shane Co., dijo a Page Six Style que está valuado en 400 mil dólares.

Johansson es la prometida de Colin Jost, presentador de SNL. Su relación comenzó en el 2017 y fue en mayo que anunciaron su compromiso.

Será el tercer matrimonio de la actriz. El primero fue con Ryan Reynolds en 2008, de quien se divorció en 2011. Posteriormente, con Romain Dauriac en 2014, con quien procreó una hija y en 2017 se divorciaron.