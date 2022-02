Salva Zaldívar y sus ministros la consulta

La consulta de revocación de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador sí incluirá una pregunta para ratificarlo en su cargo, pues la Suprema Corte de Justicia no alcanzó los ocho votos necesarios para su invalidez.

Pero el voto del ministro presidente, Arturo Zaldívar, sumado a tres ministros nominados a la Corte por López Obrador, impidió la mayoría calificada necesaria para aprobar la propuesta de invalidez planteada por el ministro Jorge Pardo.

La porción del artículo 19 de la ley que seguirá vigente, dice:

"La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?".

Pardo proponía eliminar la porción "o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo".

Zaldívar, quien tuvo la intervención más larga en contra del proyecto, dijo que la expresión "estás de acuerdo con la revocación de mandato" no es clara para la mayoría de las personas, de ahí la conveniencia de preguntarles también si quieren que se quede el Presidente, ya que esto cumple una función "clarificadora" sobre los alcances de la consulta.

"¿De qué se trata, de hacer confusa la pregunta, de que la gente no sepa qué va a votar o de dar claridad para que la gente decida si quiere que el Presidente siga o no en su cargo? Está usted de acuerdo en la revocación de mandato, ¿es una expresión que es entendible para toda la población mexicana? ¿Es fácilmente apreciable por los que no son expertos en constitucional y en la vida política esta figura?", cuestiono Zaldívar.

"Cuando a la gente uno le puede preguntar ¿estás de acuerdo en la revocación de mandato?, estoy seguro de que la mayoría de las personas contestarían que no saben qué les estamos preguntando", agregó.

El ministro presidente consideró que cambiar la pregunta a estas alturas, afectaría retroactivamente los derechos humanos de quienes aportaron los 3.4 millones de firmas para convocar a la consulta, quienes lo hicieron con base en el cuestionamiento doble, sobre revocación y permanencia.